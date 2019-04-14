Себастьян Дриусси: "900-й гол "Зенита" в РПЛ? Для меня это огромная гордость – стать частью клубной истории"

Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси, забивший в матче 23-го тура российской премьер-лиги против "Анжи" (5:0) 900-й гол петербургской команды в РПЛ, признался, что очень гордится этим достижением.

– Вы сегодня забили 900-й гол "Зенита" в Премьер-лиге. Есть особенные эмоции от этого? – вопрос Дриусси.

– Для меня это огромная гордость и радость – стать частью клубной истории. (Егор Бычков)

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