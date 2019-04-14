20:01 14 апреля | Футбол — РПЛ

Себастьян Дриусси: "900-й гол "Зенита" в РПЛ? Для меня это огромная гордость – стать частью клубной истории"

0
Обсудить

Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси, забивший в матче 23-го тура российской премьер-лиги против "Анжи" (5:0) 900-й гол петербургской команды в РПЛ, признался, что очень гордится этим достижением.

– Вы сегодня забили 900-й гол "Зенита" в Премьер-лиге. Есть особенные эмоции от этого? – вопрос Дриусси.

– Для меня это огромная гордость и радость – стать частью клубной истории. (Егор Бычков)

Зенит - Анжи

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Результаты опроса

22329 чел.

Кто главный конкурент "Зенита" после 22-х туров РПЛ?
31.5%
"Краснодар"
38.1%
ЦСКА
10.6%
"Локомотив"
7.0%
Все же "Спартак"
12.7%
У "Зенита" нет конкурентов
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
Материалы других СМИ