20:50 4 марта | Футбол — РПЛ

"Счет в пользу "Зенита". Романцев – о матче "Спартак" - "Краснодар"

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Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев – о матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

- Счет по игре?

 - Считаю, что да. Игрой "Спартака" доволен, результатом - нет. Такой счет в пользу "Зенита".

- А как же момент на 89-й минуте, когда сначала после прострела Газинского выручил Селихов, а потом и штанга?

 - Действительно, такая концовка дает основание считать, что "Краснодар" был ближе к победе. Но следует учитывать, что за плечами краснодарцев уже два матча в Лиге Европы. А значит он раньше "Спартака" обрел игровую форму. И в этом был его единственный плюс. В остальном все на равных.  (Александр Львов)

Полностью интервью Олега Романцева - скоро в "СЭ".

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур. "Спартак" - "Краснодар" и другие матчи
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