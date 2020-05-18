Счастливое 18 мая для ЦСКА. В этот день армейцы взяли Кубок УЕФА и золото РПЛ

Сегодня ЦСКА отмечает сразу две годовщины завоевания трофеев.

Ровно 15 лет лет назад армейцы победили в финале Кубка УЕФА «Спортинг» (3:1) и стали первым российским клубом, завоевавшим еврокубковый трофей. Игра состоялась на домашнем стадионе «Спортинга», в первом тайме лиссабонцы открыли счет.

Во второй половине встречи Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав забили три мяча и принесли команде победу. Из того победного состава ЦСКА один все еще выступает в составе клуба — вратарь Игорь Акинфеев.

Кроме того, в этот же день, семь лет назад, ЦСКА завоевал свое четвертое золото чемпионата России, обеспечив себе титул в сезоне-2012/13.