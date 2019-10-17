«Сборники» «Спартака» провели первую тренировку под руководством Тедеско. Видео

Футболисты «Спартака», которые вернулись из сборных команд, сегодня провели первую тренировку под руководством Доменико Тедеско, сообщает официальный Twitter клуба. Также на канале красно-белых в Youtube опубликовано видео занятия.

?Подготовка к «Рубину»: Тедеско познакомился со сборниками



Сегодня первую тренировку под руководством Доменико Тедеско провели:



??Александр Максименко

??Николай Рассказов

??Максим Глушенков

??Наиль Умяров

??Джано Ананидзе

??Алекс Кралhttps://t.co/K8uHkXmY0E#СпартакРубин — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 17, 2019

Сообщается, что сегодня первую тренировку под руководством Тедеско провели Александр Максименко, Николай Рассказов, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Джано Ананидзе и Алекс Крал.

19 октября «Спартак» примет «Рубин» в 13-м туре чемпионата России. Начало в 16.30 по московскому времени.

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