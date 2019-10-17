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«Сборники» «Спартака» провели первую тренировку под руководством Тедеско. Видео

17 октября 2019, 16:44
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Футболисты «Спартака», которые вернулись из сборных команд, сегодня провели первую тренировку под руководством Доменико Тедеско, сообщает официальный Twitter клуба. Также на канале красно-белых в Youtube опубликовано видео занятия.

Сообщается, что сегодня первую тренировку под руководством Тедеско провели Александр Максименко, Николай Рассказов, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Джано Ананидзе и Алекс Крал.

19 октября «Спартак» примет «Рубин» в 13-м туре чемпионата России. Начало в 16.30 по московскому времени.

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Как закончится первый матч «Спартака» с Тедеско — против «Рубина» в Москве?
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Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1184824644282523648

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