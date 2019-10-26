В преддверии матча 14-го тура ЦСКА — «Динамо» форвард динамовцев Кирилл Панченко дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил работу Станислава Черчесова и сообщил о мечте вернуться в национальную команду.

— Я очень рад за ребят, не сомневался в сборной, — сказал Панченко. — Вообще считаю, что национальная команда в прошлом году спасла наш футбол от большой ямы. В этом огромная заслуга Станислава Черчесова и его очень сильного тренерского штаба. Вспомните настроения, что были перед ЧМ-2018. Страшно подумать, какая репутация была бы у российского футбола, случись тот провал, которого многие ожидали.

Но я еще накануне первенства говорил в интервью, что мы увидим настоящую сплоченную команду, которая отлично подготовится на сборах. Был уверен в этом, поскольку сам побывал в сборной Черчесова, узнал принципы тренера.

И нынешняя игра команды не удивляет по той же причине. Конечно, я мечтаю вернуться в сборную, как любой амбициозный футболист. (Константин Алексеев)

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