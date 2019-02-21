Сборная России пожелала здоровья Дзагоеву

Сборная России пожелала здоровья хавбеку ЦСКА Алану Дзагоеву. 28-летний полузащитник в четверг был прооперирован в одной из клиник Германии в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной во вторник в товарищеской игре с "Картахеной" (3:1).

- Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сегодня был прооперирован в одной из клиник Германии. Операция состоялась в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной в товарищеской игре позавчера.

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Алан, мы с тобой! Здоровья, сил и скорейшего восстановления! - сообщается в официальном Инстаграме сборной России.

В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 результативной передачей.

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