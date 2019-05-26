Сборная России поздравила Дзюбу с титулом лучшего ассистента РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим ассистентом РПЛ в сезоне-2018/19. Он отдал 11 результативных передач. Сборная России поздравила форварда с этим достижением.

- Поздравляем Артема Дзюбу с титулом лучшего ассистента Чемпионата России! - говорится в аккаунте национальной команды.

Поздравляем Артёма Дзюбу с титулом лучшего ассистента Чемпионата России! ⚽🏆🥇💥 pic.twitter.com/nx0AqLEzpe — Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2019 г.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России 4 мая. Тогда сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул.

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