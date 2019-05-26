16:09 26 мая | Футбол — РПЛ

Сборная России поздравила Чалова с титулом лучшего бомбардира РПЛ

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19. 21-летний футболист забил 15 голов. Сборная России в своем официальном Твиттере поздравила форварда с этим достижением.

Поздравляем Федора Чалова с титулом лучшего бомбардира Чемпионата России! - сообщается в аккаунте национальной команды. 

ЦСКА занял 4-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко. 

Большой онлайн финиша сезона РПЛ

 

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