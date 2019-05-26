Сборная России поздравила Чалова с титулом лучшего бомбардира РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19. 21-летний футболист забил 15 голов. Сборная России в своем официальном Твиттере поздравила форварда с этим достижением.
- Поздравляем Федора Чалова с титулом лучшего бомбардира Чемпионата России! - сообщается в аккаунте национальной команды.
Поздравляем Фёдора Чалова с титулом лучшего бомбардира Чемпионата России! ⚽🏆🥇💥 pic.twitter.com/LoAL3rs9c7— Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2019 г.
ЦСКА занял 4-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.
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