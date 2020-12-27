Савин рассказал, как перешел из «Томи» в «Анжи» в обмен на 3 очка

Бывший футболист, видеоблогер Евгений Савин рассказал о своем переходе из «Томи» в «Анжи».

«После «Химок» я был в «Анжи», — сказал Савин в программе «Сычев подкаст и Денис Казанский» на Youtube. — В «Химках» закончились деньги, Яковенко ушел в «Кубань». Чтобы не сидеть полгода, я пошел в «Анжи», где был Галямин. Все было нормально, у нас была реально хорошая команды: Рыжиков тогда был в воротах, Гришин из «Динамо» — помнишь такой, в татухах, рок-н-рольщик, лютый тип тоже, нападающий Колотилко, он во Франции играл (на самом деле в Бельгии — Прим. «СЭ»).

У нас реально хорошая банда была в Махачкале. Единственное — были постоянно эти взрывы, когда милиционеров одно время взрывали почему-то. У меня мама переживал. На самом деле не так страшно в Махачкале. Я с удовольствием приезжаю. Короче, реальная банда была, но там тоже закончились бабки. И после «Анжи»...

Как же было там? Какой-то договорняк был, или фиг знает что, и меня отдали за три очка в «Анжи». Это была известная история, когда был договорняк, и Галямин ушел в «Анжи», и я был частью этой сделки... Вспомнил! Я был в Томске, были последние туры, команда выходила в премьер-лигу. Только потом пришел Стукалов.

Я уже команде был особо не нужен, мне было 20 лет. Ну какая премьер-лига, я там играть не буду, все было понятно. И был какой-то договорняк. И я, как оказалось, был частью сделки, что «Анжи» вроде как отдавал, и меня потом Галямин забрал в «Анжи».

Я пришел в «Анжи», там закончились бабки, я перешел в «Химки», там был Яковенко, опять закончились бабки. А потом я поехал в «Амкар». Как можно отдать игрока за три очка? Вот так: тебе говорят: «чувак, ты играть не будешь, а еще с «Анжи» мы там решили, ты идешь в «Анжи». И потом я узнаю, что была договорная история, и меня отдали за три очка в «Анжи».

Евгений Савин выступал за «Томь» в 2004 году. В 2005 году он был игроком «Анжи», по ходу сезона перешел в «Химки».