Шварц — о разгроме «Локо»: «Сыграли суперматч командой, где было много молодежи»
8 ноября 2020, 21:33
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался доволен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (5:1).
«Сегодня сыграли суперматч командой, где было много молодежи, — сказал Шварц. — В первом тайме было непросто, соперник создавал моменты, но потом отличные голы решили исход в нашу пользу.
Почему капитаном выбрали Евгеньева? Утром у нас состоялся короткий разговор на эту тему. Он прекрасно развивается, его вызвали в сборную, еще и забил первый гол. Шикарная неделя для Романа». (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи