Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался доволен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (5:1).

«Сегодня сыграли суперматч командой, где было много молодежи, — сказал Шварц. — В первом тайме было непросто, соперник создавал моменты, но потом отличные голы решили исход в нашу пользу.



Почему капитаном выбрали Евгеньева? Утром у нас состоялся короткий разговор на эту тему. Он прекрасно развивается, его вызвали в сборную, еще и забил первый гол. Шикарная неделя для Романа». (Константин Алексеев)