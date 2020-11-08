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Шварц — о разгроме «Локо»: «Сыграли суперматч командой, где было много молодежи»

8 ноября 2020, 21:33
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался доволен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (5:1).

«Сегодня сыграли суперматч командой, где было много молодежи, — сказал Шварц. — В первом тайме было непросто, соперник создавал моменты, но потом отличные голы решили исход в нашу пользу.

Почему капитаном выбрали Евгеньева? Утром у нас состоялся короткий разговор на эту тему. Он прекрасно развивается, его вызвали в сборную, еще и забил первый гол. Шикарная неделя для Романа». (Константин Алексеев)

Динамо — Локомотив

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