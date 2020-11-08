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Сандро Шварц: «Планируем играть интенсивно и максимум выложиться»

8 ноября 2020, 18:57
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о тактике на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Сегодня на поле у нас будет молодая команда, — сказал Шварц в эфире «Матч Премьер». — Мы планируем играть интенсивно и максимум выложиться.

Мы знаем, что «Локомотив» будет играть по схеме 4-4-2. Мы будем действовать по схеме 4-3-3, а при обороне она будет трансформироваться в схему 4-5-1».

Динамо - Локомотив

 

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