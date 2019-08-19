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Самюэль Жиго: «Это фантастика»

19 августа 2019, 23:07

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, забивший два гола в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1), кратко подвел итоги встречи.

— Это фантастика. Было просто великолепно, — сказал Жиго.

— Это лучший матч в вашей жизни?

— Самая важная победа для меня! (Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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