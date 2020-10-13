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«Самой большое влияние на Шварца оказал Клопп. Они и сейчас много общаются». Немецкий журналист — о будущем тренере «Динамо»

13 октября 2020, 16:20
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Немецкий журналист телеканала Sky Александр Боненгель, который хорошо знаком с будущим тренером «Динамо» Сандро Шварцем, рассказал о влиянии главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на карьеру Шварца.

 — Для Шварца будет большим подспорьем, что за спиной спортивный директор Желько Бувач, верно?

 — Конечно, они будут стопроцентными единомышленниками. Самое большое влияние на Сандро оказал Юрген Клопп. Шварц сейчас проповедует футбол, который ставит нынешний тренер «Ливерпуля». И он так же эмоционален, как Юрген. А во время игровой карьеры Сандро был в «Майнце» одним из лидеров у Клоппа. Они и сейчас много общаются. Бувач же 18 лет был правой рукой Юргена, естественно, Желько с Сандро тоже тесно связаны. Они все из одного города Майнца. Насколько знаю, Бувач и до переезда в Россию там жил.

— Что вы скажете о будущем тренере «Динамо» как о человеке?

 — Он вызывает искреннюю симпатию. Открытый, веселый, любит посмеяться. Но когда речь заходит о футболе, сразу становится серьезным. Шварц охотно общается с журналистами, объясняет причины своих решений, на доске показывает тактические перестроения. В такие моменты он выглядит футбольным профессором, ему явно это доставляет удовольствие. Все футболисты в «Майнце» очень уважали Сандро и были расстроены, когда тренера уволили. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с журналистом телеканала Sky о будущем тренере «Динамо» читайте здесь

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