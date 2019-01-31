Самедов - о Каррере: "Он хороший тренер, который добился результата"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью "СЭ" высказался в адрес экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры. Он рассказал, что общался с итальянским специалистом после того, как узнал о решении клуба расторгнуть с ним контракт, которое было принято на совете директоров.

– Допускаете мысль, что вся история с вами из-за того, что вы были первым, кто поблагодарил Карреру после его увольнения?

– Даже не хочу строить догадки. Какая разница? Я бы сделал это в любом случае, поблагодарил бы Массимо, потому что действительно хорошо к нему отношусь. Скажу больше – мы с ним переписывались, общались после того, как у меня сложилась эта ситуация. Повторю – сделал бы то же самое при любых раскладах.

– Представим, что вы не сделали тот самый пост о Каррере – могло такое быть, что игроки промолчали?

– Не могу говорить за ребят. Сделал то, что посчитал нужным. Меня никто не просил, не говорил об этом. Как появилось время, написал. Повлияло или нет? Это не мое дело, у каждого своя голова на плечах.

– Понимаете, почему часть футболистов команды сначала пришла на прощальный вечер и сказала добрые слова, а потом начала предъявлять тренеру претензии через прессу? Как к этому относитесь?

– Никак не отношусь, это их отношение к Каррере. О моем отношении к Массимо уже все сказал, поблагодарил его лично, поблагодарил в Инстаграме. У меня было с ним все отлично.

– Каррера – топ-тренер?

– Он хороший тренер, который добился результата. Что значит в принципе – топ-тренер? Ты или даешь результат или нет? Работа тренера такова, что великие специалисты, у которых много трофеев, считались топами, но лишались работы из-за отсутствия результата. Пример – Моуринью. Это жизнь. Ты даешь результат – значит, топ. Не даешь – уже не топ. То же самое и по отношению к футболистам.

Александр Самедов: "Кононов хороший тренер, а профессии "хороший человек" не бывает"