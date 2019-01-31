Самедов — о фото в поддержку Глушакова: "Сказали, что надо надеть эту майку"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" сообщил, что фото в поддержку капитана команды Дениса Глушакова​ было сделано не по решению игроков. После дебютного матча Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых на официальном сайте клуба появилась фотография, на котором все игроки надели футболки с номером 8 на груди и держали в руках плакат "Один за всех – и все за одного!"

– Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову – у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее.

– Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?

– Тренер сказал?

– Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Самедова