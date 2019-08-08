Самедов нанесет первый удар по мячу в матче "Крылья Советов" – "Спартак"

Александр Самедов, завершивший футбольную карьеру, станет гостем матча 7-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Спартак".

Самедов (в "Спартаке" он начинал профессиональную карьеру и стал чемпионом страны в составе красно-белых, а в Самаре Александр играл в прошлом сезоне) нанесет первый удар по мячу в матче.

– После того, как объявил о завершении карьеры, мои соцсети разрываются от количества вопросов о прощальном матче, – говорит Самедов. – Мне очень приятно такое внимание и теплое человеческое отношение. Ради встречи с теми, кто искренне болел и поддерживал меня, я с удовольствием прилечу 25 августа в Самару. Будет организована фотосессия перед матчем, буду рад всех видеть. (Сергей Егоров)