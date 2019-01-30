18:33 30 января | Футбол — РПЛ

Самедов и Джикия поддержали Кокорина и Мамаева

Инстаграм Георгия Джикии.
Инстаграм Георгия Джикии.
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Полузащитник "Крыльев Советов"  Александр Самедов поддержал нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева. Футболист в своем Инстаграме опубликовал фотографии этих игроков, сопроводив их хештегами "свободу Кокорину", "свободу Мамаеву", "Саша, мы с тобой", "Паша, мы с тобой".

К акции в поддержку футболистов присоединился и защитник "Спартака" Георгий Джикия.

Инстаграм Георгия Джикии.
Инстаграм Георгия Джикии.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Арест был продлен до 8 февраля.

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