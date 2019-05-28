Самедов допустил, что может продолжить карьеру в Азербайджане

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов допустил такой вариант, что может продолжить карьеру в Азербайджане, сообщает "Москва-Баку.ru".
– Я ничего не исключаю! Сборная – это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов. Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет, – приводит слова Самедова azerisport.com.
В прошедшем сезоне Самедов выступал за "Спартак" и "Крылья Советов". В общей сложности провел 21 матч и отдал 4 голевые передачи.
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https://moscow-baku.ru/news/sport/posol_finala_ligi_evropy_futbolist_aleksandr_samedov_v_baku_vsye_proydet_velikolepno_ya_prosto_uvere/?fbclid=IwAR2pmRjK5p3B72oi0CUN7-iZN04DtI7NolTuF9G1vAx7h4A1IeqzsA04ZBE