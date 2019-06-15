Сальваторе Боккетти: "Пусть начнется новый сезон!"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в своем Инстаграме опубликовал фото, сделанное во время сегодняшнего медосмотра. 15 июня футболисты красно-белых получили официальный допуск к соревнованиям.

- Пусть начнется новый сезон! - такой подписью сопроводил итальянец снимок.

В минувшем сезоне Боккетти провел 22 матча за "Спартак". Красно-белые заняли 5-е место в премьер-лиге.

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