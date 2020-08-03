Салах сказал Ловрену, что его новая стрижка слишком дорогая

Защитник «Зенита», новичок команды Деян Ловрен пообщался со своим бывшим партнером по «Ливерпулю» Мохамедом Салахом. Египетский форвард ранее сменил прическу. Их диалог опубликовал канал сине-бело-голубых на YouTube.

Ловрен: — Брат, честно говоря, отличная стрижка, мне нравится.

Салах: — Да, мне тоже. Слишком дорогая, но...

Ловрен: — Слишком дорогая?

Салах: — Да.

Ловрен: — Поэтому ты раньше носил длинные волосы, да? Потому что ты экономный.

Салах: — (смеется) — Друг заплатил мне за то, что я постригусь.

27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».