Салах сказал Ловрену, что его новая стрижка слишком дорогая
3 августа 2020, 17:11
Защитник «Зенита», новичок команды Деян Ловрен пообщался со своим бывшим партнером по «Ливерпулю» Мохамедом Салахом. Египетский форвард ранее сменил прическу. Их диалог опубликовал канал сине-бело-голубых на YouTube.
July 29, 2020
Ловрен: — Брат, честно говоря, отличная стрижка, мне нравится.
Салах: — Да, мне тоже. Слишком дорогая, но...
Ловрен: — Слишком дорогая?
Салах: — Да.
Ловрен: — Поэтому ты раньше носил длинные волосы, да? Потому что ты экономный.
Салах: — (смеется) — Друг заплатил мне за то, что я постригусь.
27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».
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