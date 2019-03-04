Сагитова признали лучшим игроком матча "Рубин" – "Ахмат"

Артур Сагитов – лучший игрок матча #РубинАхмат по версии болельщиков! 🔝



В тройку лидеров также вошли Егор Бабурин и Игорь Коновалов! 💪🏻



Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/DSBXcT4Laj