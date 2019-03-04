Сагитова признали лучшим игроком матча "Рубин" – "Ахмат"

Нападающий "Рубина" Артур Сагитов по версии болельщиков казанцев признан лучшим игроком встречи 18-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0), сообщает официальный Твиттер "рубиновых". 19-летний россиянин забил победный гол на 4-й компенсированной минуте матча.
Второе место занял голкипер Егор Бабурин. Третьим стал полузащитник Игорь Коновалов.
Артур Сагитов – лучший игрок матча #РубинАхмат по версии болельщиков! 🔝– "Рубин" Казань (@fcrk) 4 марта 2019 г.
В тройку лидеров также вошли Егор Бабурин и Игорь Коновалов! 💪🏻
Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/DSBXcT4Laj
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