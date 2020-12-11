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Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

11 декабря 2020, 18:09
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим футболистом команды в ноябре по версии болельщиков. В октябре вратарь также был признан лучшим.

Как сообщается на официальном сайте клуба, за 21-летнего игрока проголосовало 40,41% болельщиков из 1381 человека. В ноябре Сафонов, который пропустил большую часть месяца после положительного теста на коронавирус, провел всего 2 матча: против «Севильи» (2:3) в Лиге чемпионов и против «Зенита» (1:3) в чемпионате России.

На награду претендовали форвард Маркус Берг (13,9%), забивший по голу «Севилье» и «Зениту», и защитник Игорь Смольников (9,63%).

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137982

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