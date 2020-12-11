Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим футболистом команды в ноябре по версии болельщиков. В октябре вратарь также был признан лучшим.
Как сообщается на официальном сайте клуба, за 21-летнего игрока проголосовало 40,41% болельщиков из 1381 человека. В ноябре Сафонов, который пропустил большую часть месяца после положительного теста на коронавирус, провел всего 2 матча: против «Севильи» (2:3) в Лиге чемпионов и против «Зенита» (1:3) в чемпионате России.
На награду претендовали форвард Маркус Берг (13,9%), забивший по голу «Севилье» и «Зениту», и защитник Игорь Смольников (9,63%).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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