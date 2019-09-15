Сафонов отразил пенальти «Крыльев». Он повторил суперсэйв юного Акинфеева

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в эффектном стиле отразил 11-метровый удар в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов». Голкипер среагировал на сильный удар Александра Соболева в левый от себя угол и в прыжке отбил мяч рукой в сторону.

В похожем стиле 16 лет назад сыграл другой юный вратарь, Игорь Акинфеев. 17-летний голкипер ЦСКА ярко дебютировал в чемпионате России в гостевой встрече с «Крыльями» в Самаре. 31 мая 2003-го армейцы победили на стадионе «Металлург» со счетом 2:0. Акинфеев, заменив травмированного Вениамина Мандрыкина, парировал пенальти от лидера волжан Андрея Каряки. Вратарь среагировал на сильный удар в правый от себя угол и парировал мяч в сторону. Сразу после этого армеец получил первый вызов в сборную России.

Сафонов дебютировал в первой команде «быков» в августе 2017 года, но основным вратарем стал в ноябре 2018-го — после кубковой игры с «Крыльями». Всего в активе 20-летнего голкипера на данный момент 32 матча за «Краснодар» во всех турнирах. В сентябре игрок вызывался в молодежную сборную России.

какие крутые взгляды и какой крутой момент!) pic.twitter.com/TobZjBF8Pc — ZhuraWell (@TimZhur) September 15, 2019

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