"С задачами справимся. Отдельное спасибо Мутко". Первая речь Дюкова после избрания президентом РФС

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков после избрания президентом РФС выступил с речью перед делегатами внеочередной конференции организации.

– Это большая честь и ответственность, – сказал Дюков. – Задачи сложные, тем интереснее будет их решать. Нет одного решения, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень. Мы можем принимать решения по вопросу весна-осень, можем менять лимит на легионеров. Но чтобы добиться серьезных изменений, только благодаря сотням малых дел на всех участках работы, на всех уровнях. И в регионах, и в РФС. Не то что сотни, а тысячи дел. Но мы понимаем, что мы можем сделать. И мы с этими задачами справимся. Большое спасибо за поддержку. Отдельное спасибо Виталию Леонтьевичу Мутко, – сказал Дюков. (Александр Рогулев, Дмитрий Зеленов)

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