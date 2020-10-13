«С возвращением, Селя». «Спартак» — о первой игре вратаря с начала прошлого года
13 октября 2020, 17:33
Как ранее сообщал «СЭ», вратарь «Спартака» Александр Селихов сыграет в матче 15-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Спартак-2». Он попал в стартовый состав красно-белых.
С возвращением, Селя! ?? https://t.co/HyAdJLmIPy— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 13, 2020
26-летний российский голкипер выйдет на поле впервые с апреля 2019-го. Осенью прошлого года Селихов перенес операцию на правом ахилловом сухожилии. В мае 2020-го вратарь вернулся к тренировкам с командой.