Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус подал ходатайство на ознакомление с материалами судебного дела против него.

— С текстом этого позорного иска, а я считаю позором и унижением заниматься подобного рода тяжбами, позже я развернуто расскажу о своем отношении ко всей этой истории, ознакомился, — приводит слова Геркуса ТАСС. — По закону истец обязан прислать документы, обосновывающие его позицию. Но юристы «Локомотива» мне их пока не прислали. По небрежности или намеренно, я не знаю.

Сейчас я подал ходатайство на ознакомление с материалами дела. Вот такая ситуация на сегодня.

28 января стало известно, что «Локомотив» подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. 47-летний Геркус на своей странице в Instagram заявил, что не признает претензий клуба. Также он сообщил, что намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство, а также подать ответный иск.

В четверг Арбитражный суд Москвы назначил на 24 марта собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание. С 31 января по 20 февраля иск «Локомотива» к Геркусу оставался без движения из-за отсутствия ряда документов.

«Локомотив» подал иск к Геркусу на 144,6 миллиона. Что об этом известно