«С ролью лидера не справился». Кудряшов рассказал об уходе из «Сочи»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о причинах ухода из «Сочи». Футболист сборной России присоединился к новичку премьер-лиги в июле 2019 года, но в декабре расторг контракт и отправился в Турцию.

— В какой момент пожалели, что сорвались в «Сочи»?

— «Жалею» — неправильное слово. В любом случае получил полезный опыт. Кое-что про себя понял.

— Что же?

— Нужно просто пахать, делать свою работу и никуда не лезть. Есть люди, обладающие даром слова, способностью убеждать. Вожаки по натуре. Это не про меня. Я из тех, кто берет лопату и копает. Молча.

— В «Сочи» от вас ждали другого?

— Да. Руководители клуба искали человека, который будет лидером и на поле, и в раздевалке. С этой ролью я не справился. Как теперь понимаю, и не мог справиться — в силу характера.

— На прошлой неделе брал интервью у Александра Точилина, экс-главного тренера «Сочи». Читали?

— Нет.

— Тогда цитирую: «Реальность, с которой Кудряшов столкнулся в «Сочи», не соответствовала ожиданиям и быстро обернулась эмоциональным выгоранием».

— В точку. Я и с Точилиным это обсуждал. Когда подписывал контракт с «Сочи», мне говорили одно. На деле оказалось другое.

— Имеете в виду отсутствие хорошего поля, тренажерного зала, реабилитационного центра, специалиста по физподготовке?

— На первых порах к организационным проблемам относился с пониманием. Клуб только-только вышел в премьер-лигу, да и в Сочи из Петербурга переехал совсем недавно. Но время шло — ничего не менялось. Это стало напрягать. Мы не отмалчивались, но нас не слышали. (Александр Кружков)