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«С первым снегом, РПЛ». «Урал» ждет ЦСКА в заснеженном Екатеринбурге

28 сентября 2019, 10:36
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«Урал» опубликовал в своем официальном Twitter фотографии заснеженного Екатеринбурга.

— С первым снегом, РПЛ, — написал клуб. — ЦСКА, до встречи!

Матч 11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА состоится в воскресенье 29 сентября и начнется в 11.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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Урал — ЦСКА

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Победой «Локомотива»
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Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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