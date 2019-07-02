С "Оренбурга" снят запрет на регистрацию новых футболистов

Российский Футбольный Союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о снятии с "Оренбурга" запрета на регистрацию новых футболистов.

Клуб имеет право временно до 30 августа 2019 года включительно регистрировать новых футболистов, сообщает официальный сайт РФС. Соответствующий запрет был наложен "Оренбург" 16 апреля этого года.

Тогда РФС обязал тогда клуб частично выплатить компенсацию за разрыв контракта с защитником Ильей Самошниковым, а также выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.

Ситуация была вызвана теа, что Самошников зимой покинул "Шинник", но не смог подписать контракт с "Оренбургом" из-за изменения условий со стороны клуба. РФС признал трудовой договор защитника с оренбургским клубом заключенным, а также расторгнутым впоследствии по инициативе футболиста.