"С нескрываемой грустью я покидаю клуб". Каборе попрощался с "Краснодаром"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) сказал прощальные слова в адрес клуба. Для 31-летнего хавбека эта встреча стала последней в составе "Краснодара".

– С нескрываемой грустью я покидаю клуб, который за прошедшие четыре года стал для меня второй семьей, но что поделать, такова судьба профессионального футболиста, - цитирует Каборе официальный сайт клуба. - В "Краснодаре" я получал все, о чем только мог мечтать – удовольствие от каждой минуты, проведенной на поле во время игр или тренировок, дружбу со стороны партнеров, поддержку от тренеров и руководства клуба. Здесь меня окружали прекрасные люди, друзья, которые понимали меня, и которых понимал я. Мне и моей семье было комфортно психологически, и я всегда выходил на газон с желанием бороться и отдать все для победы нашей команды.

И, конечно же, все это время я ощущал любовь наших болельщиков, их горячую поддержку, причем не только на стадионе, но и на улицах этого прекрасного города, ставшего для меня родным. Спасибо вам, черно-зеленые фаны! И спасибо тебе, "Краснодар", за все! Этот клуб, этот город навсегда останутся со мной, и я всегда буду рад оказаться здесь снова!