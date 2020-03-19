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«С днем рождения, волшебник». «Ростов» поздравил Еременко

19 марта 2020, 14:55
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«Ростов» поздравил с днем рождения полузащитника команды Романа Еременко. Сегодня ему исполнилось 33 года.

— С днем рождения, волшебник, — говорится в сообщении официального Twitter клуба. — 19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров «Ростова» Роман Еременко. От души поздравляем нашего волшебника, желаем больше изящных передач, красивых голов и личного счастья.

Ранее выступал за финский Яро, «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин», ЦСКА и «Спартак». В составе ЦСКА он стал чемпионом России, с «Рубином» выиграл Кубок Суперкубок страны. С «Динамо» он выиграл чемпионат Украины и два Суперкубка. С 2016 по 2018 год футболист отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

Роман Еременко провел 73 матча за сборную Финляндии и забил пять мячей.

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