«С днем рождения, волшебник». «Ростов» поздравил Еременко
«Ростов» поздравил с днем рождения полузащитника команды Романа Еременко. Сегодня ему исполнилось 33 года.
— С днем рождения, волшебник, — говорится в сообщении официального Twitter клуба. — 19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров «Ростова» Роман Еременко. От души поздравляем нашего волшебника, желаем больше изящных передач, красивых голов и личного счастья.
С днем рождения, волшебник ???— Football Club Rostov (@rostovfc) March 19, 2020
19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров «Ростова» Роман Еременко.
От души поздравляем нашего волшебника, желаем больше изящных передач, красивых голов и личного счастья ?#МыРостов #Еременко pic.twitter.com/svNfbbyjiJ
Ранее выступал за финский Яро, «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин», ЦСКА и «Спартак». В составе ЦСКА он стал чемпионом России, с «Рубином» выиграл Кубок Суперкубок страны. С «Динамо» он выиграл чемпионат Украины и два Суперкубка. С 2016 по 2018 год футболист отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.
Роман Еременко провел 73 матча за сборную Финляндии и забил пять мячей.