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РЖД не планируют продавать «Локомотив» и покупать спортивные активы

28 января 2020, 17:04
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РЖД не планируют продавать акции футбольного «Локомотива» и покупать новые спортивные активы. Об этом сообщил на брифинге замглавы железнодорожной монополии Андрей Старков.

— Если коротко, нет, — приводит «РИА Новости» слова Старкова, который ответил на вопрос, есть ли в планах компании продажа пакета ФК «Локомотив».

Старков отметил, что у «Локомотива» одна из лучших детских футбольных академий в России.

— Не было бы поддержки со стороны РЖД, я не сильно уверен, что здоровье нашей нации было бы на том же уровне, — сказал он.

На вопрос, есть в планах РЖД приобретение новых спортивных активов, он также ответил отрицательно.

Напомним, холдинг РЖД является генеральным спонсором «Локомотива» и его основным владельцем.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200128/1563977386.html

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