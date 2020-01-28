РЖД не планируют продавать «Локомотив» и покупать спортивные активы

РЖД не планируют продавать акции футбольного «Локомотива» и покупать новые спортивные активы. Об этом сообщил на брифинге замглавы железнодорожной монополии Андрей Старков.

— Если коротко, нет, — приводит «РИА Новости» слова Старкова, который ответил на вопрос, есть ли в планах компании продажа пакета ФК «Локомотив».

Старков отметил, что у «Локомотива» одна из лучших детских футбольных академий в России.

— Не было бы поддержки со стороны РЖД, я не сильно уверен, что здоровье нашей нации было бы на том же уровне, — сказал он.

На вопрос, есть в планах РЖД приобретение новых спортивных активов, он также ответил отрицательно.

Напомним, холдинг РЖД является генеральным спонсором «Локомотива» и его основным владельцем.