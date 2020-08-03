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Рыжиков и Карапетян перешли в «Тамбов»

3 августа 2020, 11:45
Сергей Рыжиков. Фото ФК «Тамбов»
Сергей Рыжиков. Фото ФК «Тамбов»
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Вратарь Сергей Рыжиков и форвард Александр Карапетян подписали контракты с «Тамбовом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашения с 39-летним вратарем и 32-летним нападающим рассчитано на один и два года соответственно.

Минувший сезон Рыжиков провел в «Крыльях Советов», за которые провел 19 матчей в РПЛ и пропустил 25 мячей. Карапетян в 22 матчах за «Сочи» забил два гола.

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