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Рыков закупил питание на 10 дней для врачей больницы в Новосибирске

4 мая 2020, 13:07
Владимир Рыков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Владимир Рыков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Защитник «Динамо» Владимир Рыков оказал помощь врачам из новосибирской больницы. Уроженец Новосибирска оплатил питание медицинским работникам Городской клинической больницы №11 на 10 дней, сообщает группа «ВКонтакте» «АСТ-54».

— Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период.

Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №11 в моем родном Новосибирске. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас, — сказал Рыков.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-31101527_9456170

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