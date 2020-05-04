Рыков закупил питание на 10 дней для врачей больницы в Новосибирске

Защитник «Динамо» Владимир Рыков оказал помощь врачам из новосибирской больницы. Уроженец Новосибирска оплатил питание медицинским работникам Городской клинической больницы №11 на 10 дней, сообщает группа «ВКонтакте» «АСТ-54».

— Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период.

Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №11 в моем родном Новосибирске. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас, — сказал Рыков.