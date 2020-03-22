«Русскому Месси» Денису Давыдову исполнилось 25 лет

Сегодня отмечает 25-й день рождения российский форвард софийского ЦСКА Денис Давыдов.

Ранее футболист выступал за московский «Спартак», «Спартак» из Юрмалы и «Нижний Новгород». Был в аренде в чешском клубе «Млада Болеслав», но не сыграл за команду ни одного матча.

Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее сравнивал игрока с Лионелем Месси. «Видите, растет у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно «забить» себе место в составе «Спартака», — сказал Федун.

Всего Давыдов провел 38 матчей за первую команду «Спартака» и забил один мяч. Также у него 90 матчей и 33 гола за «Спартак-2». С красно-белыми он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, со «Спартаком-2» стал победителем первенства ПФЛ в зоне «Запад».