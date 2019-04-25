Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объявил, что возвращается к агентской деятельности. Голкипер напомнил, что принял участие в трансфере вратаря Гильерме в "Локомотив" в 2007 году.

"12 лет назад я занимался трансфером Маринату Гилерме из Бразилии в Россию. Сейчас это основной вратарь сборной нашей страны. Рад сообщить, что я вернулся к активной футбольной агентской деятельности", - написал Нигматуллин в Твиттере.

Нигматуллин завершал карьеру футболиста дважды - в 2005 и 2009 году. После ухода из спорта он занялся музыкой и стал диджеем.