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Руслан Нигматулин показал сильное видео из бани

12 января 2020, 18:41
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Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин опубликовал в своем Twitter новое видео. 45-летний экс-футболист показал своим подписчикам, как он закаляется на снегу после бани.

Нигматуллин вышел на улицу в одном полотенце и шапке после бани.

«С легким паром!» — подписал видео Нигматуллин.

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