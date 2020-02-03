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Руководство «Спартака» посетило тренировку команды

3 февраля 2020, 20:44
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Сегодня тренировку «Спартака» посетили руководители клуба Леонид Федун, Андрей Федун, Сергей Михайлов и Томас Цорн. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Сегодня спартаковцы провели одну тренировку на сборе в Катаре. После разминки игроки поделились на две группы и отрабатывали взаимодействия на ограниченном участке поля.

В занятии принял участие Наиль Умяров. Ранее полузащитник работал по индивидуальной программе и пропустил стартовый матч Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (2:1).

Завтра тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско проведет два занятия. В среду красно-белые встретятся в рамках катарского турнира с «Локомотивом».

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-02-03-trenirovka_v_ponedelnik_vizit_rukovodstva_uchastiye_umyarova/

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