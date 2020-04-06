Руководство «Локомотива» согласилось на сокращение зарплаты во время карантина

Руководители «Локомотива» выразили готовность отказаться от части своей зарплаты на время карантина, сообщают «Известия». Весь менеджмент клуба принял единогласное решение по этому вопросу. В пресс-службе «Локо» подтвердили информацию.

По данным источника, оклад гендиректора клуба Василия Кикнадзе уменьшится на 40 процентов. По меньшей мере на 25 процентов снизятся зарплаты исполнительного директора клуба Айваза Казиахмедова, его заместителя Дмитрия Иванова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений. Точные суммы еще согласовываются.

Всего на сокращения окладов пойдут 15 топ-менеджеров. При этом снижение зарплат не коснется рядовых сотрудников «Локомотива».

Этим поступком руководство «Локо» хочет подать пример футболистам, которые ранее отказались идти на сокращение зарплат.

— Руководство «Локомотива» намерено продемонстрировать готовность разделить с футболистами сложившуюся из-за пандемии коронавируса непростую финансовую ситуацию, — отметил источник. — С игроками продолжаются переговоры о понижении их зарплат на время перерыва в чемпионате. Они взяли паузу на размышление до вторника.

Ранее о 40-процентном снижении зарплат игроков договорились в «Спартаке» и «Динамо». Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцам также сократят зарплаты, но по данным «СЭ», детали еще не обсуждались.

Чемпионат России, как и большинство других турниров, прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 312 628 человек, умерших — 72 636, выздоровевших — 275 087.

По данным Роспотребнадзора на день 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.