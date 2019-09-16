РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Руководство «Крыльев Советов» не собирается увольнять Божовича

16 сентября 2019, 12:56
Теги:

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович продолжит работу с командой. Вчера самарский клуб проиграл «Краснодару» (2:4) в 9-м туре РПЛ, это поражение стало шестым в чемпионате. Однако вопрос об увольнении 51-летнего специалиста пока не рассматривается.

Божович возглавил «Крылья Советов» в октябре 2018-го. По итогам прошлого сезона команда попала в стыковые матчи, но осталась в РПЛ. В нынешнем сезоне самарцы идут на 14-м месте с 7 очками.

Следующий матч «Крылья» проведут 21 сентября на выезде с «Ахматом». (Дмитрий Зимин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир