Руководство «Крыльев» подтвердило интерес к Мамаеву

Как и сообщал «СЭ», «Крылья Советов» проявляют интерес к полузащитнику Павлу Мамаеву. Гендиректор самарцев Виталий Шашков заявил, что был бы рад подписать экс-футболиста сборной России. Сегодня хавбек «Краснодара» вышел на свободу из колонии по УДО. Кубанский клуб уже заявлял о намерении расторгнуть с ним соглашение.

— Конечно, мы бы хотели видеть его в своей команде. Хороший, сильный футболист, пока все, — цитирует «РИА Новости» Шашкова.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Форвард уже подписал контракт с «Зенитом». Онлайн