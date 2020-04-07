Руководство и тренеры «Зенита» вслед за игроками согласились сократить зарплаты

Руководство и тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» вслед за игроками команды согласились на сокращение зарплаты на 50 процентов, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев проинформировал, что клуб договорился о снижении вдвое зарплаты футболистам во внесоревновательный период из-за пандемии коронавируса. Российский футбольный союз приостановил все российские футбольные соревнования до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграно 22 из 30 запланированных туров.

«Зенит» после 22 туров набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

На день 7 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.