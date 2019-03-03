"Рубин" знает, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ. Удивительная версия

Официальный Твиттер "Рубина" ответил на вопрос пресс-службы РПЛ, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России в этом сезоне. По версии казанцев, им станет 19-летний Артур Сагитов. Форвард в этом сезоне трижды выходил на поле, из них два раза - на последних минутах встреч. Свой единственный мяч он забил в субботу, в матче 18-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0), причем произошло это на пятой добавленной минуте.

После 18 туров в споре бомбардиров лидирует Федор Чалов из ЦСКА - 9 голов. Зе Луиш из "Спартака" провел на один меньше.