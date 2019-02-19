"Рубин" уступил "Тоболу"

"Рубин" в товарищеском матче проиграл казахстанскому "Тоболу" (0:1). Единственный мяч на десятой минуте забил Максим Федин.

Товарищеский матч

"Рубин" (Россия) - "Тобол" (Казахстан) - 0:1 (0:1)

Гол: Федин, 10.

"Рубин": Бабурин, Цаллагов (Абдуллин, 46), Калинин (Степанов, 45+1), Микушин (Гаврилов, 46), Сорокин (Коркин, 46), Гранат (Агапов, 46), Подберезкин (Башкиров, 46), Пантелеев (Коновалов, 46), Байрамян (Могилевец, 46), Давиташвили (Акбашев, 46), Полоз (Шекари, 46. Джафаров, 78).

19 февраля.

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