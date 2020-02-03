«Рубин» уступил «Оденсе», Сантос дебютировал за клуб
3 февраля 2020, 16:51
«Рубин» в товарищеском матче на сборе в Турции уступил датскому «Оденсе» со счетом 0:1.
Елинственный гол забил Иссам Джебали. В составе казанского клуба дебютировал бразильский полузащитник Пабло Сантос, который перешел из португальской «Браги».
Товарищеские матчи. Клубы
«Оденсе» — «Рубин» — 1:0 (1:0)
Гол: Джебали, 29.
«Рубин»: Дюпин, Поярков (Макаров, 46), Старфельт, Сантос, Данченко, Тарасов (Давиташвили, 46), Кварацхелия, Бакаев (Башкиров, 46), Зуев (Могилевец, 46), Евтич (Закиров, 46), Марков.
Предупреждения: Могилевец, 59. Макаров, 75.
3 февраля. Белек. Стадион «Cornelia Delux».
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