«Рубин» — «Урал»: составы команд
25 октября 2019, 18:07
Стали известны составы «Рубина» и «Урала» на матч 14-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные — Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Степанов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Зуев, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.
Запасные — Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Димитров, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк.
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