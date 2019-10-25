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«Рубин» — «Урал»: составы команд

25 октября 2019, 18:07

Стали известны составы «Рубина» и «Урала» на матч 14-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные — Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Степанов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Зуев, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные — Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Димитров, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк.

Трансляция матча «Рубин» -«Урал»

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