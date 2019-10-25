На 81-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Рубин» — «Урал» (0:0) арбитр Виталий Мешков ошибочно не вынес предупреждение Артему Фидлеру, наступившему Хвиче Кварацхелии шипами на голеностоп и сбившему соперника. Для капитана «Урала» желтая карточка была бы второй (первую он получил пятью минутами ранее), и ему пришлось бы покинуть поле, оставив гостей в меньшинстве.

Как свидетельствуют стоп-кадры (отдельное спасибо режиссеру телетрансляции), случившееся очень хорошо видел второй ассистент Алексей Ширяев. Почему судья в итоге не применил дисциплинарную санкцию, непонятно. Возможно, причину позднее назовет глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров — на очередной пресс-конференции, посвященной итогам тура. (Александр Бобров)

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