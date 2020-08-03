«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в товарищеском матче

«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1). Товарищеский матч прошел на базе казанского клуба. Из-за пандемии коронавируса зрители на матч допущены не были.

«Рубин» открыл счет на 55-й минуте — Александр Куликов забил в свои ворота. Руслан Галиакберов на 62-й минуте сравнял результат.

В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» примет «Локомотив». Матч состоится 11 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:1 (0:0)

Голы: Куликов, 55, в свои ворота — Галиакберов, 62 .