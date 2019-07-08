"Рубин" - Сутормину: "Спасибо за все, Алексей!"

"Рубин" в своем Twitter поблагодарил полузащитника Алексея Сутормина за девять дней, которые тот провел в казанском клубе. В понедельник, 8 июля, 25-летний россиянин перешел в "Зенит", подписав с петербуржцами контракт по схеме "3+1".
- Спасибо за все, Алексей! - говорится в сообщении, к которому прикреплен смеющийся смайлик.
Спасибо за всё, Алексей! 😝 pic.twitter.com/jVQzli1PL3— «Рубин» Казань (@fcrk) 8 июля 2019 г.
В сезоне-2018/19 Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.
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