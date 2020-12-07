«Рубин» сообщил, что Уремович восстановился после травмы

Защитник «Рубина» Филип Уремович вернулся к тренировкам после травмы, сообщает официальный Twitter клуба. Указано, что капитан команды сегодня тренировался в общей группе.

Филип Уремович полностью здоров и тренировался сегодня в общей группе! ?



Первый удар кэпа на двухсторонке ? pic.twitter.com/nKs6GMnKr3 — «Рубин» Казань (@fcrk) December 7, 2020

23-летний футболист получил травму, выступая за сборную Хорватии в Лиге наций против команды Швеции (1:2). Он пропустил матчи «Рубина» против «Ростова» (0:2), ЦСКА (1:0) и «Локомотива» (1:3).

В текущем сезоне футболист провел 13 матчей за «Рубин» в чемпионате России.