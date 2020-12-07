«Рубин» сообщил, что Уремович восстановился после травмы
7 декабря 2020, 18:14
Защитник «Рубина» Филип Уремович вернулся к тренировкам после травмы, сообщает официальный Twitter клуба. Указано, что капитан команды сегодня тренировался в общей группе.
Филип Уремович полностью здоров и тренировался сегодня в общей группе! ?— «Рубин» Казань (@fcrk) December 7, 2020
Первый удар кэпа на двухсторонке ? pic.twitter.com/nKs6GMnKr3
23-летний футболист получил травму, выступая за сборную Хорватии в Лиге наций против команды Швеции (1:2). Он пропустил матчи «Рубина» против «Ростова» (0:2), ЦСКА (1:0) и «Локомотива» (1:3).
В текущем сезоне футболист провел 13 матчей за «Рубин» в чемпионате России.
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