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«Рубин» сообщил, что Уремович восстановился после травмы

7 декабря 2020, 18:14
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Защитник «Рубина» Филип Уремович вернулся к тренировкам после травмы, сообщает официальный Twitter клуба. Указано, что капитан команды сегодня тренировался в общей группе.

23-летний футболист получил травму, выступая за сборную Хорватии в Лиге наций против команды Швеции (1:2). Он пропустил матчи «Рубина» против «Ростова» (0:2), ЦСКА (1:0) и «Локомотива» (1:3).

В текущем сезоне футболист провел 13 матчей за «Рубин» в чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcrk/status/1335956075884011524

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